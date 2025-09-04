Скидки
Главная Теннис Новости

«Он сильно прибавил. Может случиться всё что угодно». Синнер — о матче с Оже-Альяссимом

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о своём сопернике по полуфиналу US Open — 2025 канадце Феликсе Оже-Альяссиме. Встреча состоится завтра, 5 сентября.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Будет совершенно другой матч, потому что условия здесь другие. У него было несколько больших побед, это добавило ему уверенности. Посмотрим, что будет. Мне кажется, может случиться всё что угодно. Я всегда стараюсь смотреть со своей стороны, и очень рад, что снова вышел в полуфинал «Большого шлема».

Думаю, он сильно прибавил. Даже в течение одной недели можно провести большие корректировки, и, мне кажется, он это сделал. Будет очень сложный матч для нас обоих. Точно другой матч, потому что это «Шлем», энергетика и всё остальное будут другими. Будет очень интересно», — сказал Синнер на пресс-конференции.

