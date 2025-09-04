«В сумке не только ракетки, но и телефон, кошелёк». Синнер — о попытке кражи от болельщика
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о том, что болельщик на US Open — 2025 пытался украсть его личные вещи у него из сумки на корте.
«Со мной такого раньше никогда не бывало. Я сразу проверил, не взял ли он что-то. У меня ведь там не только ракетки, но и телефон, кошелёк. Но, мне кажется, служба безопасности делает хорошую работу. Особенно на корте, они тут везде и делают потрясающую работу, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Так что всё нормально», — сказал Синнер на пресс-конференции.
В полуфинале US Open Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, матч пройдёт завтра, 5 сентября.
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
