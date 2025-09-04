Скидки
Теннис

«В сумке не только ракетки, но и телефон, кошелёк». Синнер — о попытке кражи от болельщика

Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о том, что болельщик на US Open — 2025 пытался украсть его личные вещи у него из сумки на корте.

«Со мной такого раньше никогда не бывало. Я сразу проверил, не взял ли он что-то. У меня ведь там не только ракетки, но и телефон, кошелёк. Но, мне кажется, служба безопасности делает хорошую работу. Особенно на корте, они тут везде и делают потрясающую работу, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Так что всё нормально», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В полуфинале US Open Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, матч пройдёт завтра, 5 сентября.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
На US Open творится дичь с болельщиками. Синнера чуть не ограбили прямо на корте
