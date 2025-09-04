В полуфиналах US Open в мужском и женском одиночных разрядах сыграют 5 чемпионов ТБШ

Пять победителей турниров «Большого шлема» сыграют в полуфиналах US Open — 2025 в мужском и женском одиночных разрядах. В двух одиночных сетках US Open в этом году стартовали 19 чемпионов турниров «Большого шлема» — пять у мужчин и 14 у женщин. До полуфинала добрались пять из них (три и мужчин и две у женщин).

У женщин в полуфинале сыграют четырёхкратная победительница ТБШ Наоми Осака и трёхкратная чемпионка «Шлемов» Арина Соболенко. У мужчин — 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, пятикратный победитель «Шлемов» Карлос Алькарас и Янник Синнер, который выигрывал мэйджоры четыре раза.

Среди чемпионов «Шлемов» у мужчин из розыгрыша выбыли Даниил Медведев и Марин Чилич, у женщин борьбу завершили Винус Уильямс, Петра Квитова, Софья Кенин, Мэдисон Киз, Елена Остапенко, Виктория Азаренко, Эмма Радукану, Кори Гауфф, Елена Рыбакина, Ига Швёнтек, Барбора Крейчикова и Маркета Вондроушова.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.