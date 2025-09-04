Скидки
Теннис

Анисимова — о поражении в финале Уимблдона: сильно плакала только на корте

Анисимова — о поражении в финале Уимблдона: сильно плакала только на корте
Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как ей удалось психологически справиться с поражением в финале Уимблдона-2025 от польки Иги Швёнтек со счётом 0:6, 0:6.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

– 12 июля вы рыдали навзрыд. Как вам удалось всё перевернуть и прийти к сегодняшним улыбкам и достижениям?
– Честно говоря, я действительно так сильно плакала только на корте, ну, может быть, ещё минут 30 после матча. Но потом я позвонила кое-кому и мы просто посмеялись над этим. Я подумала: «Да, это безумие». Но, не знаю, мне кажется, я смогла очень быстро восстановиться. Возможно, несколько лет назад я бы не справилась с этим так же хорошо, как сейчас. Но да, это было что-то совершенно новое для меня. Я никогда не проигрывала 0:6, 0:6, а потом ещё и 0:6 в финале турнира «Большого шлема» — это было слишком.

Сегодня я действительно очень горжусь собой. Я чувствую, что доказала это себе и, возможно, другим людям: если сохранять позитивный настрой или хотя бы пытаться пройти через всё, то можно получить хороший результат. И мне кажется, что я действительно сделала всё правильно. Так что я очень счастлива, – сказала Анисимова на пресс-конференции после выхода 1/2 финала US Open – 2025.

