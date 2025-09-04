Анисимова: ты не можешь выходить на матч со страхом, особенно если играешь с топ-игроками

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как она справляется с психологическим давлением во время участия в US Open – 2025.

– Перед турниром вы говорили, что ментальная составляющая — это то, что вы вынесли из Уимблдона: борьба с нервами, подготовка себя. Что изменилось для вас в этом плане? Как вы используете тот опыт сейчас, когда готовитесь к матчам психологически?

– Думаю, то, что я тогда поняла и что закрепилось за этот турнир: с каждым матчем я всё больше убеждала себя в том, что нельзя выходить на корт со страхом. В начале турнира я выходила играть с небольшим страхом и где-то сдерживала себя. Но по мере того как я проходила дальше и играла больше матчей, я сказала себе: «Ты не можешь выходить на матч со страхом, особенно если играешь с топ-игроками». Для меня это просто неприемлемо, потому что если я хочу выиграть, то должна играть смело и мощно. Сегодня я вышла на корт вообще без страха. Если вы смотрели матч, вы, наверное, заметили, что я старалась давать себе много позитивных подсказок и всё время быть в движении, обычно я это не делаю. Но сегодня я действительно всё время двигалась и старалась завести себя, – сказала Анисимова на пресс-конференции после матча 1/4 финала US Open – 2025.

В четвертьфинале US Open – 2025 Анисимова обыграла польку Игу Швёнтек со счётом 6:4, 6:3. За право выйти в финал турнира она сыграет с японкой Наоми Осакой.