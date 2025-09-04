Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова: разминалась в зале, а на экранах показывали финал Уимблдона

Анисимова: разминалась в зале, а на экранах показывали финал Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как она провела время перед подготовкой к матчу 1/4 финала US Open – 2025 с полькой Игой Швёнтек. Анисимова одержала победу со счётом 6:4, 6:3.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 23:15 МСК
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Мне пришлось встать в семь утра, что было непривычно для меня в сравнении с другими днями. Я вообще не жаворонок. Мне нравится высыпаться и просто лежать в постели. Было немного тяжело проснуться так рано. Но я приехала на корты, начала разминаться. Потом был очень долгий матч перед моим — Феликс против Алекса. Я посмотрела весь матч, потому что просто сидела в раздевалке. Это было невероятное выступление обоих игроков, и мне даже было грустно, что кто-то должен был проиграть. Смотреть это было очень здорово.

В остальном ничего особенного — я просто старалась делать всё как обычно, шаг за шагом. Разминалась в зале. И при этом на экранах по обе стороны показывали финал Уимблдона. А я старалась полностью сосредоточиться и думала: «Окей, я знаю, что вокруг происходит много всего». Я могла только представить, что все говорили. Поэтому я действительно пыталась всё это от себя отгородить. У меня есть несколько техник осознанности, которые я практикую, и сегодня я особенно сосредоточилась именно на них», – сказала Анисимова на пресс-конференции US Open после матча 1/4 финала.

Материалы по теме
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android