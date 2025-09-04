Синнер высказался о победе над Музетти в итальянском дерби на US Open — 2025

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над соотечественником Лоренцо Музетти в четвертьфинале US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|2
— Как вы думаете, что говорит такой матч о состоянии тенниса в Италии?
— Это потрясающе. Конечно, некоторые итальянцы, которые сейчас дома, не спали. Мы очень гордимся тем, что мы итальянцы… это особенная страна. У нас потрясающая поддержка. Итальянцы повсюду. Здорово быть итальянцем. Увидимся в следующем раунде. Полуфинал — это особое событие. Посмотрим, что будет дальше.
— Как вы думаете, вы сейчас играете в свой лучший теннис?
— Каждый игрок, попавший в полуфинал турнира «Большого шлема», играет в потрясающий теннис, безусловно. Это особенный турнир. Последний турнир «Большого шлема» в году. Нет лучшего места для проведения ночного матча, чем здесь, на самом большом стадионе с потрясающей публикой. Это очень много значит для меня, — сказал Синнер в интервью на корте.
Соперником Синнера по полуфиналу US Open станет канадец Феликс Оже-Альяссим.
- 4 сентября 2025
-
11:37
-
11:29
-
11:25
-
11:11
-
10:50
-
10:44
-
10:28
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
07:43
-
07:00
-
06:45
-
06:45
-
06:44
-
05:58
-
05:25
-
05:11
-
04:55
-
04:49
-
04:41
-
04:19
-
03:22
-
03:01
-
02:22
-
02:14
-
02:03
-
01:52
-
01:33