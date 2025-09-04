Скидки
Главная Теннис Новости

Синнер высказался о победе над Музетти в итальянском дерби на US Open — 2025

Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над соотечественником Лоренцо Музетти в четвертьфинале US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 04:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 2
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

— Как вы думаете, что говорит такой матч о состоянии тенниса в Италии?
— Это потрясающе. Конечно, некоторые итальянцы, которые сейчас дома, не спали. Мы очень гордимся тем, что мы итальянцы… это особенная страна. У нас потрясающая поддержка. Итальянцы повсюду. Здорово быть итальянцем. Увидимся в следующем раунде. Полуфинал — это особое событие. Посмотрим, что будет дальше.

— Как вы думаете, вы сейчас играете в свой лучший теннис?
— Каждый игрок, попавший в полуфинал турнира «Большого шлема», играет в потрясающий теннис, безусловно. Это особенный турнир. Последний турнир «Большого шлема» в году. Нет лучшего места для проведения ночного матча, чем здесь, на самом большом стадионе с потрясающей публикой. Это очень много значит для меня, — сказал Синнер в интервью на корте.

Соперником Синнера по полуфиналу US Open станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

