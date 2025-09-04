«Конечно, он лучше меня». Музетти заявил, что ещё не играл с таким соперником, как Синнер

Итальянец Лоренцо Музетти заявил, что никогда ранее не играл против такого агрессивного в плане игры теннисиста, как Янник Синнер. В четвертьфинале US Open — 2025 Музетти проиграл Синнеру со счётом 1:6, 4:6, 2:6.
«Конечно, многое изменилось с нашей последней встречи. Мы оба выросли, но, конечно, он стал тем, с кем я никогда ранее не играл. Он заставлял меня так быстро бегать в розыгрышах, у меня было не так много шансов, он всегда лидировал в розыгрыше. Так что, конечно, было неприятное чувство, когда я играл против него.
Конечно, я был очень впечатлён игрой Янника сегодня. Думаю, он подавал очень хорошо, доводил меня до предела. Конечно, он лучше меня, и он это показал. Но я рад, что сыграл против него. Это поможет мне понять, в чём мне нужно совершенствоваться. Так что, надеюсь, скоро я снова смогу пройти тест», — сказал Музетти на пресс-конференции.
Соперником Синнера по полуфиналу US Open будет канадец Феликс Оже-Альяссим.
- 4 сентября 2025
