«Конечно, он лучше меня». Музетти заявил, что ещё не играл с таким соперником, как Синнер

«Конечно, он лучше меня». Музетти заявил, что ещё не играл с таким соперником, как Синнер
Итальянец Лоренцо Музетти заявил, что никогда ранее не играл против такого агрессивного в плане игры теннисиста, как Янник Синнер. В четвертьфинале US Open — 2025 Музетти проиграл Синнеру со счётом 1:6, 4:6, 2:6.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 04:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 2
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Конечно, многое изменилось с нашей последней встречи. Мы оба выросли, но, конечно, он стал тем, с кем я никогда ранее не играл. Он заставлял меня так быстро бегать в розыгрышах, у меня было не так много шансов, он всегда лидировал в розыгрыше. Так что, конечно, было неприятное чувство, когда я играл против него.

Конечно, я был очень впечатлён игрой Янника сегодня. Думаю, он подавал очень хорошо, доводил меня до предела. Конечно, он лучше меня, и он это показал. Но я рад, что сыграл против него. Это поможет мне понять, в чём мне нужно совершенствоваться. Так что, надеюсь, скоро я снова смогу пройти тест», — сказал Музетти на пресс-конференции.

Соперником Синнера по полуфиналу US Open будет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Синнер — в полуфинале US Open. А обидчик Рублёва повторил достижение Янника и Алькараса
Синнер — в полуфинале US Open. А обидчик Рублёва повторил достижение Янника и Алькараса
