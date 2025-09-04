Анисимова — о матче со Швёнтек: знала, что буду показывать хороший теннис

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о своих ощущениях во время матча 1/4 финала US Open – 2025, в котором она встречалась с полькой Игой Швёнтек и одержала победу со счётом 6:4, 6:3.

«Когда мне не удалось удержать подачу в первом гейме, я подумала: «Ну вот, началось». Это было немного напряжённо. Но когда я выиграла тот гейм, то точно почувствовала облегчение — напряжение немного спало с плеч. После этого я смогла войти в игру. Хотя, если честно, я не слишком переживала. Я знала, что буду показывать хороший теннис, — всю неделю играю отлично. Я просто старалась напоминать себе, что нужно воспринимать этот матч как что-то совершенно новое, с «чистым» настроем. Но да, начало было довольно нервным. Как только я поймала ритм, я чувствовала себя всё увереннее и смогла оставить прошлое позади — действительно оставить», – сказала Анисимова во время послематчевой пресс-конференции.

За выход в финал Открытого чемпионата США – 2025 Анисимова поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой.