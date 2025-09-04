Анисимова — об Осаке: похоже, она нашла свою инерцию именно на US Open

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о своём отношении к сопернице по полуфинальному матчу US Open – 2025 японке Наоми Осаке, отметив, что на текущем турнире теннисистка показывает хорошую игру.
«Она выиграла четыре турнира «Большого шлема», прекрасно знает игру и очень успешна. Она действительно мощно бьёт по мячу. На харде она играет очень хорошо — это мы все знаем. И мне кажется, что она в этом году нашла свой ритм. Наоми проделала огромную работу, я это замечала, видела. И да, похоже, что она нашла свою инерцию именно на US Open. Видно, что она получает удовольствие от игры. Так что да, Наоми всегда была топ-игроком и одной из лучших», – сказала Анисимова во время пресс-конференции после четвертьфинального матча турнира.
Наоми Осака вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв чешку Каролину Мухову со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
