Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова — об Осаке: похоже, она нашла свою инерцию именно на US Open

Анисимова — об Осаке: похоже, она нашла свою инерцию именно на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о своём отношении к сопернице по полуфинальному матчу US Open – 2025 японке Наоми Осаке, отметив, что на текущем турнире теннисистка показывает хорошую игру.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Она выиграла четыре турнира «Большого шлема», прекрасно знает игру и очень успешна. Она действительно мощно бьёт по мячу. На харде она играет очень хорошо — это мы все знаем. И мне кажется, что она в этом году нашла свой ритм. Наоми проделала огромную работу, я это замечала, видела. И да, похоже, что она нашла свою инерцию именно на US Open. Видно, что она получает удовольствие от игры. Так что да, Наоми всегда была топ-игроком и одной из лучших», – сказала Анисимова во время пресс-конференции после четвертьфинального матча турнира.

Наоми Осака вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв чешку Каролину Мухову со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Материалы по теме
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android