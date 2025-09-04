Скидки
Теннис Новости

Кирьос вступился за Циципаса, которого критикуют за плохие результаты

Кирьос вступился за Циципаса, которого критикуют за плохие результаты
Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался в поддержку грека Стефаноса Циципаса, которого в последнее время критикуют за неудовлетворительные результаты.

«Ребят, он заработал более 30 миллионов долларов. Но критики продолжат ненавидеть его и сидеть сложа руки», — написал Кирьос в социальной сети.

Во втором круге текущего US Open — 2025 Циципас проиграл Даниэлю Альтмайеру в пяти сетах. Немец победил со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5.

За карьеру 27-летний Циципас заработал почти $ 35 млн в качестве призовых за выступления на турнирах в одиночном и парном разрядах. Наивысшее достижение Стефаноса на турнирах «Большого шлема» — финал «Ролан Гаррос» — 2021 и финал Australian Open — 2023. Также Циципас становился победителем Итогового турнира ATP 2019 года.

