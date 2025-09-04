Наоми Осака — о концентрации на US Open — 2025: теперь я больше ценю сам путь

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как она удерживает концентрацию во время проведения US Open – 2025.

«Думаю, сейчас я гораздо больше ценю сам путь. Когда я была моложе, я всё время думала только о следующем матче, потом о следующем и следующем. Конечно, мне бы хотелось уже сейчас всё прочувствовать и оценить. Но у меня завтра матч. Так что, думаю, я смогу рассказать, насколько я всё это ценю, уже в конце турнира — надеюсь, для меня в субботу. Но в любом случае я очень благодарна, что играю хорошо именно в этом городе», – сказала Осака на пресс-конференции после матча 1/4 финала US Open.

Наоми Осака вышла в полуфинал женского одиночного разряда Открытого чемпионата США – 2025, где ей предстоит сыграть с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.