Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака — о концентрации на US Open — 2025: теперь я больше ценю сам путь

Наоми Осака — о концентрации на US Open — 2025: теперь я больше ценю сам путь
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как она удерживает концентрацию во время проведения US Open – 2025.

«Думаю, сейчас я гораздо больше ценю сам путь. Когда я была моложе, я всё время думала только о следующем матче, потом о следующем и следующем. Конечно, мне бы хотелось уже сейчас всё прочувствовать и оценить. Но у меня завтра матч. Так что, думаю, я смогу рассказать, насколько я всё это ценю, уже в конце турнира — надеюсь, для меня в субботу. Но в любом случае я очень благодарна, что играю хорошо именно в этом городе», – сказала Осака на пресс-конференции после матча 1/4 финала US Open.

Наоми Осака вышла в полуфинал женского одиночного разряда Открытого чемпионата США – 2025, где ей предстоит сыграть с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

Материалы по теме
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android