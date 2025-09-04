«Она всегда была одним из самых талантливых игроков тура». Наоми Осака — об Анисимовой

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась мнением о будущей сопернице по полуфинальному матчу US Open – 2025 американке Аманде Анисимовой.

– Глядя вперёд и учитывая, чего Аманда добилась, как вы оцениваете её возвращение после поражения на Уимблдоне и каковы ваши мысли о предстоящем матче?

– Для меня она всегда была одним из самых талантливых игроков тура. Думаю, никто не хочет видеть своё имя рядом с её, особенно учитывая, на что она способна. Она та теннисистка, у которой никогда не знаешь, куда полетит мяч. Честно говоря, я не смотрела финал Уимблдона, хотя видела счёт и понимала, как она была опечалена. Но сыграть с Игой здесь, на домашнем корте, и выиграть — это огромное достижение, и ей можно отдать должное. Думаю, полуфинальный матч будет очень тяжёлым, – сказала Осака на пресс-конференции US Open.

Аманда Анисимова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2025, обыграв в матче 1/4 финала польку Игу Швёнтек со счётом 6:4, 6:3.