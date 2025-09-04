Скидки
Главная Теннис Новости

Де Минор — об игре Оже-Альяссима на US Open: находится на очень высоком уровне

Де Минор — об игре Оже-Альяссима на US Open: находится на очень высоком уровне
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился мнением об уровне игры, который продемонстрировал канадец Феликс Оже-Альяссим в матче 1/4 финала US Open – 2024. Австралиец уступил со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 5:7, 6:7 (4:7).

«Теннис, который он показывал на всём этом US Open, определённо подтверждает, что он находится на очень высоком уровне и он ранее уже демонстрировал такую игру, так что в этом ничего нового. Приятно это видеть. Думаю, в целом мы оба, вероятно, могли сыграть чуть лучше», – сказал де Минор на пресс-конференции после матча.

За право выйти в финал US Open – 2025 Феликс Оже-Альяссим сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Синнер — в полуфинале US Open. А обидчик Рублёва повторил достижение Янника и Алькараса
