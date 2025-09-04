Наоми Осака — четвёртая мама в полуфинале US Open в XXI веке

Японская теннисистка Наоми Осака стала четвёртой спортсменкой-мамой, которая смогла добраться до полуфинала US Open в XXI веке. В четвертьфинале турнира Осака одолела чешку Каролину Мухову со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Будучи мамами, в полуфинал американского турнира «Большого шлема» в XXI веке выходили бельгийка Ким Клейстерс (2009-2010), американка Серена Уильямс (2018-2020) и белоруска Виктория Азаренко (2020).

Осаке 27 лет, она победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира.

В полуфинале US Open Наоми Осака сыграет с американкой Амандой Анисимовой.