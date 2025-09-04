Наоми Осака — четвёртая мама в полуфинале US Open в XXI веке
Японская теннисистка Наоми Осака стала четвёртой спортсменкой-мамой, которая смогла добраться до полуфинала US Open в XXI веке. В четвертьфинале турнира Осака одолела чешку Каролину Мухову со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
13
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
24
Наоми Осака
Н. Осака
Будучи мамами, в полуфинал американского турнира «Большого шлема» в XXI веке выходили бельгийка Ким Клейстерс (2009-2010), американка Серена Уильямс (2018-2020) и белоруска Виктория Азаренко (2020).
Осаке 27 лет, она победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира.
В полуфинале US Open Наоми Осака сыграет с американкой Амандой Анисимовой.
