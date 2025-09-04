Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака — четвёртая мама в полуфинале US Open в XXI веке

Наоми Осака — четвёртая мама в полуфинале US Open в XXI веке
Комментарии

Японская теннисистка Наоми Осака стала четвёртой спортсменкой-мамой, которая смогла добраться до полуфинала US Open в XXI веке. В четвертьфинале турнира Осака одолела чешку Каролину Мухову со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Будучи мамами, в полуфинал американского турнира «Большого шлема» в XXI веке выходили бельгийка Ким Клейстерс (2009-2010), американка Серена Уильямс (2018-2020) и белоруска Виктория Азаренко (2020).

Осаке 27 лет, она победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира.

В полуфинале US Open Наоми Осака сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Материалы по теме
Мирра на третьем месте по призовым среди россиян на US Open. А Медведев — только 16-й
Мирра на третьем месте по призовым среди россиян на US Open. А Медведев — только 16-й
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android