Де Минор — о поражении в 1/4 финала US Open: воспринимаю это как упущенную возможность

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор оценил своё выступление в четвертьфинальном матче US Open – 2024, в котором он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 5:7, 6:7 (4:7).
– Сейчас тяжело говорить после поражения, но, учитывая всё, через что вы прошли в прошлом году с травмами и прочим, наверное, стоит посмотреть на свой результат с позитивом?
– Сейчас я воспринимаю это как упущенную возможность, и это тяжело. Наверное, иначе я с этим не справлюсь — просто смотрю правде в лицо. Был шанс пробиться на новый уровень, а я был далеко не на том уровне, который был нужен, и это расстраивает, потому что такие шансы выпадают нечасто, – сказал де Минор на пресс-конференции после четвертьфинального матча турнира.
За право выйти в финал US Open – 2025 Феликс Оже-Альяссим сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
