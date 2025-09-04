Скидки
Де Минор — о поражении в 1/4 финала US Open: воспринимаю это как упущенную возможность

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор оценил своё выступление в четвертьфинальном матче US Open – 2024, в котором он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 5:7, 6:7 (4:7).

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 9 7 7 7
6 		6 7 5 6 4
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

– Сейчас тяжело говорить после поражения, но, учитывая всё, через что вы прошли в прошлом году с травмами и прочим, наверное, стоит посмотреть на свой результат с позитивом?
– Сейчас я воспринимаю это как упущенную возможность, и это тяжело. Наверное, иначе я с этим не справлюсь — просто смотрю правде в лицо. Был шанс пробиться на новый уровень, а я был далеко не на том уровне, который был нужен, и это расстраивает, потому что такие шансы выпадают нечасто, – сказал де Минор на пресс-конференции после четвертьфинального матча турнира.

За право выйти в финал US Open – 2025 Феликс Оже-Альяссим сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Мирра на третьем месте по призовым среди россиян на US Open. А Медведев — только 16-й
Мирра на третьем месте по призовым среди россиян на US Open. А Медведев — только 16-й
