Главная Теннис Новости

Швёнтек опубликовала пост по итогам выступления на US Open — 2025

Швёнтек опубликовала пост по итогам выступления на US Open — 2025
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате США – 2025. Швёнтек проиграла в четвертьфинале турнира американке Аманде Анисимовой со счётом 4:6, 3:6.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 23:15 МСК
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Спасибо, Нью-Йорк, и поздравляю Аманду Анисимову — ты сыграла потрясающе. Удачи в оставшейся части турнира. Что касается меня… Это была отличная серия турниров в США с множеством уроков, замечательных воспоминаний и дополнительной мотивации стать лучше в будущем.

На этот раз US Open был непростым для меня и моей команды (я очень благодарна ребятам, спасибо, что помогали мне с этим, а также большое спасибо физиотерапевтам WTA и врачам US Open). Играть матчи без тренировок в дни отдыха, справляться с проблемой стопы, преодолевать многое… Мы дошли до четвертьфинала с большим багажом, и я горда тем, что смогла сделать в этих условиях.

Что ещё важнее, я получила бесценный опыт. Вернусь сюда в следующем году с ещё большей решимостью. А пока — время отдохнуть, позаботиться о теле и усерднее поработать в Азии. До скорого!» – написала Швёнтек в социальной сети.

