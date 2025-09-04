Швёнтек опубликовала пост по итогам выступления на US Open — 2025

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате США – 2025. Швёнтек проиграла в четвертьфинале турнира американке Аманде Анисимовой со счётом 4:6, 3:6.

«Спасибо, Нью-Йорк, и поздравляю Аманду Анисимову — ты сыграла потрясающе. Удачи в оставшейся части турнира. Что касается меня… Это была отличная серия турниров в США с множеством уроков, замечательных воспоминаний и дополнительной мотивации стать лучше в будущем.

На этот раз US Open был непростым для меня и моей команды (я очень благодарна ребятам, спасибо, что помогали мне с этим, а также большое спасибо физиотерапевтам WTA и врачам US Open). Играть матчи без тренировок в дни отдыха, справляться с проблемой стопы, преодолевать многое… Мы дошли до четвертьфинала с большим багажом, и я горда тем, что смогла сделать в этих условиях.

Что ещё важнее, я получила бесценный опыт. Вернусь сюда в следующем году с ещё большей решимостью. А пока — время отдохнуть, позаботиться о теле и усерднее поработать в Азии. До скорого!» – написала Швёнтек в социальной сети.