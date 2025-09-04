Янник Синнер — второй самый молодой игрок с 25 победами на ТБШ за сезон

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым самым молодым теннисистом в Открытой эре, которому удалось одержать 25 побед на турнирах серии «Большого шлема» в сезоне, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как итальянец обыграл в четвертьфинале US Open – 2025 соотечественника Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

На момент достижения этого результата Синнеру исполнилось 24 года и 8 дней. Самым молодым теннисистом, которому покорялось подобное достижение, является семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер. Он показал подобный результат в 1988 году в возрасте 24 лет и 7 дней.

В полуфинале Открытого чемпионата США – 2025 Янник Синнер сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.