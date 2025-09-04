Скидки
Теннис

Янник Синнер — второй самый молодой игрок с 25 победами на ТБШ за сезон

Янник Синнер — второй самый молодой игрок с 25 победами на ТБШ за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым самым молодым теннисистом в Открытой эре, которому удалось одержать 25 побед на турнирах серии «Большого шлема» в сезоне, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как итальянец обыграл в четвертьфинале US Open – 2025 соотечественника Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 04:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 2
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

На момент достижения этого результата Синнеру исполнилось 24 года и 8 дней. Самым молодым теннисистом, которому покорялось подобное достижение, является семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер. Он показал подобный результат в 1988 году в возрасте 24 лет и 7 дней.

В полуфинале Открытого чемпионата США – 2025 Янник Синнер сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

