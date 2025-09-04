Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — о выходе в 1/2 финала US Open: большое достижение, очень доволен этим

Янник Синнер — о выходе в 1/2 финала US Open: большое достижение, очень доволен этим
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как он относится к выходу в четвёртый полуфинал в сезоне на турнирах серии «Большого шлема». В четвертьфинале US Open – 2025 Синнер обыграл соотечественника Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 04:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 2
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

– Ты вышел в полуфиналы всех четырёх «Шлемов» в этом году. Что это говорит о твоей стабильности и уровне игры на больших турнирах?
– Конечно, главные события года — это, безусловно, турниры «Большого шлема» и я очень рад. Это действительно особенные моменты. Оказаться снова в полуфинале «Шлема» — большое достижение, я очень доволен этим. Мы всегда стараемся готовиться наилучшим образом, чтобы оказаться в такой позиции. Мне нравится доходить далеко на турнирах и пробовать повышать свой уровень. Я чувствую это уже два года, особенно на турнирах «Шлема». Мне нравится играть до трёх победных сетов. Сейчас я лучше знаю своё тело, так что очень счастлив и доволен тем, что снова в полуфинале, – приводит слова Синнера Ubitennis.

В полуфинале Открытого чемпионата США – 2025 Янник Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Материалы по теме
Синнер — в полуфинале US Open. А обидчик Рублёва повторил достижение Янника и Алькараса
Синнер — в полуфинале US Open. А обидчик Рублёва повторил достижение Янника и Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android