Янник Синнер — о выходе в 1/2 финала US Open: большое достижение, очень доволен этим

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как он относится к выходу в четвёртый полуфинал в сезоне на турнирах серии «Большого шлема». В четвертьфинале US Open – 2025 Синнер обыграл соотечественника Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

– Ты вышел в полуфиналы всех четырёх «Шлемов» в этом году. Что это говорит о твоей стабильности и уровне игры на больших турнирах?

– Конечно, главные события года — это, безусловно, турниры «Большого шлема» и я очень рад. Это действительно особенные моменты. Оказаться снова в полуфинале «Шлема» — большое достижение, я очень доволен этим. Мы всегда стараемся готовиться наилучшим образом, чтобы оказаться в такой позиции. Мне нравится доходить далеко на турнирах и пробовать повышать свой уровень. Я чувствую это уже два года, особенно на турнирах «Шлема». Мне нравится играть до трёх победных сетов. Сейчас я лучше знаю своё тело, так что очень счастлив и доволен тем, что снова в полуфинале, – приводит слова Синнера Ubitennis.

В полуфинале Открытого чемпионата США – 2025 Янник Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.