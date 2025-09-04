Скидки
Синнер — об игре с Музетти: выходил на матч, учитывая, что передо мной игрок из топ-10

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о матче 1/4 финала US Open – 2025, в котором он обыграл своего соотечественника Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 04:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 2
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

– Это была выдающаяся демонстрация силы, даже Музетти сказал, что впечатлён твоим теннисом. Можешь ли ты играть ещё лучше, чтобы пугать соперников?
– Честно говоря, думаю, старт многое решил. Я сразу начал хорошо, старался читать его игру. Он очень талантливый игрок, его трудно обыгрывать. В первом сете он плохо подавал, я всегда хорошо принимал; потом вернуться в матч уже непросто. В третьем сете он вошёл в игру, но на брейк-пойнтах я хорошо подавал, сыграл удачно, так что закрыл матч в трёх сетах, хотя всё немного усложнилось. Это показывает, что у него есть качество, чтобы быть очень опасным соперником: он может менять стиль, иногда играет мощно, иногда отходит назад, у него отличный срез. Не случайно он в топ-10. Я выходил на матч, не думая о дерби, учитывая, что передо мной игрок из топ-10. Он точно будет прогрессировать, а дальше посмотрим, – приводит слова Синнера Ubitennis.

В полуфинале Открытого чемпионата США – 2025 Янник Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Синнер — в полуфинале US Open. А обидчик Рублёва повторил достижение Янника и Алькараса
Синнер — в полуфинале US Open. А обидчик Рублёва повторил достижение Янника и Алькараса
