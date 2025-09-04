Синнер — об игре с Музетти: выходил на матч, учитывая, что передо мной игрок из топ-10

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о матче 1/4 финала US Open – 2025, в котором он обыграл своего соотечественника Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 6:4, 6:2.
– Это была выдающаяся демонстрация силы, даже Музетти сказал, что впечатлён твоим теннисом. Можешь ли ты играть ещё лучше, чтобы пугать соперников?
– Честно говоря, думаю, старт многое решил. Я сразу начал хорошо, старался читать его игру. Он очень талантливый игрок, его трудно обыгрывать. В первом сете он плохо подавал, я всегда хорошо принимал; потом вернуться в матч уже непросто. В третьем сете он вошёл в игру, но на брейк-пойнтах я хорошо подавал, сыграл удачно, так что закрыл матч в трёх сетах, хотя всё немного усложнилось. Это показывает, что у него есть качество, чтобы быть очень опасным соперником: он может менять стиль, иногда играет мощно, иногда отходит назад, у него отличный срез. Не случайно он в топ-10. Я выходил на матч, не думая о дерби, учитывая, что передо мной игрок из топ-10. Он точно будет прогрессировать, а дальше посмотрим, – приводит слова Синнера Ubitennis.
В полуфинале Открытого чемпионата США – 2025 Янник Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
