Оже-Альяссим — о матче с Синнером: нужно показывать высочайший уровень, другого выхода нет

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от полуфинального матча US Open – 2025, в котором ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Ну что сказать о сильных и слабых сторонах… У Янника не так уж много сильных сторон, да? У него полно слабостей в игре (улыбается). Что сказать про игру Янника? В некоторые моменты он был просто недосягаем. Честно говоря, в следующем матче я буду сосредоточен не столько на сопернике, сколько на себе самом. Мне нужно играть в хороший теннис. Мне нужно сыграть ещё лучше, чем в четвертьфинале, вне зависимости от того, какой тактический план я выберу. Нужно показывать высочайший уровень. Другого выхода нет», – приводит слова Оже-Альяссима We Love Tennis.

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США – 2025 Феликс Оже-Альяссим обыграл австралийца Алекса де Минора (4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4)).