Оже-Альяссим — о матче с Синнером: нужно показывать высочайший уровень, другого выхода нет

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от полуфинального матча US Open – 2025, в котором ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Ну что сказать о сильных и слабых сторонах… У Янника не так уж много сильных сторон, да? У него полно слабостей в игре (улыбается). Что сказать про игру Янника? В некоторые моменты он был просто недосягаем. Честно говоря, в следующем матче я буду сосредоточен не столько на сопернике, сколько на себе самом. Мне нужно играть в хороший теннис. Мне нужно сыграть ещё лучше, чем в четвертьфинале, вне зависимости от того, какой тактический план я выберу. Нужно показывать высочайший уровень. Другого выхода нет», – приводит слова Оже-Альяссима We Love Tennis.
В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США – 2025 Феликс Оже-Альяссим обыграл австралийца Алекса де Минора (4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4)).
- 4 сентября 2025
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
16:55
-
16:33
-
16:24
-
15:49
-
15:32
-
15:04
-
14:35
-
14:18
-
14:05
-
13:59
-
13:38
-
13:14
-
12:46
-
12:35
-
12:07
-
11:37
-
11:29
-
11:25
-
11:11
-
10:50
-
10:44
-
10:28
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
07:43