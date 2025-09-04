Вавринка получил поло от известного бренда с изменённым лого в честь Джоковича

Победитель трёх турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка получил лимитированное поло от бренда Lacoste, логотип на котором изменён в честь Новака Джоковича.

Фото: Страница Стэна Вавринки в соцсетях

Вавринка поделился подарком и написал: «Спасибо».

Перед стартом US Open Lacoste решил изменить свой логотип в честь Джоковича, который является одним из амбассадоров бренда. Привычного крокодила в лимитированной коллекции заменили на козла, который на английский язык переводится как «goat». В спорте значение у слова изменилось и было преобразовано в аббревиатуру Greatest Оf All Time (Лучший во все времена).

Джокович продолжает выступление на US Open — 2025. Завтра, 5 сентября, серб встретится с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира.