«Они сразу берут тебя за горло». Риндеркнеш — о матчах с Синнером и Алькарасом

82-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш рассказал, какие отличия существуют в матчах с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом, отметив, что они превосходят остальных своих соперников по туру.

«Играть против них совсем непросто. У них есть ответ на всё, и они сразу берут тебя за горло. У тебя создаётся впечатление, что тебя накрывает цунами, чего далеко не всегда ощущаешь против других соперников. Они на голову выше и физически, и в теннисном плане.

Маленькая деталь, которую я почувствовал с Карлосом: иногда мне удаётся разыграть хорошие удары, которые во встречах с другими игроками позволили бы мне получить более короткий мяч. Но в матчах с Синнером и Алькарасом сразу получаешь контратаку, тут же оказываешься в обороне и начинаешь отступать. У меня ощущение, что они всегда на один шаг впереди нас», – приводит слова Риндеркнеша We Love Tennis.