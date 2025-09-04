Джокович: разрешу Кирьосу меня напоить, если выиграю US Open!

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём отношении к частым походам в ночные клубы.

«Я не бываю ни в ночных клубах, ни в барах — по крайней мере, не помню такого! Если я и устраиваю вечеринку, то чаще всего в кругу друзей и семьи — на дни рождения, крестины и тому подобное.

Я люблю ходить в театр, но для меня выходить куда-то — это… Не люблю задерживаться надолго, однако это не случай, что я не могу полностью расслабиться. Порой ты просто не получаешь удовольствия от таких моментов. Зачем мне тогда это делать? Для чего? Чтобы быть на виду? Мне это не нужно.

Я вообще не употребляю алкоголь, разве что иногда выпиваю бокал вина, и то в кругу друзей. Может быть, если выиграю Открытый чемпионат США, разрешу Кирьосу меня напоить, пусть возьмёт меня с собой, куда захочет!» — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.