Теннис

Джокович: Кирьосу нравится присылать мне свои видео из ночных клубов и баров

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал об особенностях личной переписки с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом.

«Недавно он прислал мне одно видео. Ему нравится присылать мне видео из ночных клубов, баров, на последнее я не ответил! И он всегда говорит: «Почему я постоянно встречаю сербов по всему миру?» И вот он пошёл на вечеринку и столкнулся с одним из наших, они обнялись, выпили, и он прислал мне видео», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

Джокович в данный момент находится в Нью-Йорке, где продолжает выступление на US Open — 2025. В полуфинале соревнований Новак сразится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
