Джокович: Кирьосу нравится присылать мне свои видео из ночных клубов и баров

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал об особенностях личной переписки с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом.

«Недавно он прислал мне одно видео. Ему нравится присылать мне видео из ночных клубов, баров, на последнее я не ответил! И он всегда говорит: «Почему я постоянно встречаю сербов по всему миру?» И вот он пошёл на вечеринку и столкнулся с одним из наших, они обнялись, выпили, и он прислал мне видео», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

Джокович в данный момент находится в Нью-Йорке, где продолжает выступление на US Open — 2025. В полуфинале соревнований Новак сразится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.