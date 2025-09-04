Джокович: Кирьосу нравится присылать мне свои видео из ночных клубов и баров
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал об особенностях личной переписки с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом.
«Недавно он прислал мне одно видео. Ему нравится присылать мне видео из ночных клубов, баров, на последнее я не ответил! И он всегда говорит: «Почему я постоянно встречаю сербов по всему миру?» И вот он пошёл на вечеринку и столкнулся с одним из наших, они обнялись, выпили, и он прислал мне видео», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.
Джокович в данный момент находится в Нью-Йорке, где продолжает выступление на US Open — 2025. В полуфинале соревнований Новак сразится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
Комментарии
- 4 сентября 2025
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
16:55
-
16:33
-
16:24
-
15:49
-
15:32
-
15:04
-
14:35
-
14:18
-
14:05
-
13:59
-
13:38
-
13:14
-
12:46
-
12:35
-
12:07
-
11:37
-
11:29
-
11:25
-
11:11
-
10:50
-
10:44
-
10:28
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
07:43