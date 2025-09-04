У легендарного Бьорна Борга обнаружили рак — Expressen

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг болен раком предстательной железы, сообщает Expressen со ссылкой на выдержки из автобиографической книги спортсмена «Биение сердца», которую он написал совместно с супругой Патрисией.

Официальный старт продаж книги 69-летнего Борга назначен на 18 сентября.

Борг шесть раз выигрывал «Ролан Гаррос» и пять раз становился чемпионом Уимблдона. В 1987 году швед был включён в Международный зал теннисной славы.