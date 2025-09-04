Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

У легендарного Бьорна Борга обнаружили рак — Expressen

У легендарного Бьорна Борга обнаружили рак — Expressen
Комментарии

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг болен раком предстательной железы, сообщает Expressen со ссылкой на выдержки из автобиографической книги спортсмена «Биение сердца», которую он написал совместно с супругой Патрисией.

Официальный старт продаж книги 69-летнего Борга назначен на 18 сентября.

Борг шесть раз выигрывал «Ролан Гаррос» и пять раз становился чемпионом Уимблдона. В 1987 году швед был включён в Международный зал теннисной славы.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android