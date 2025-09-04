Бен Шелтон и Томми Пол снялись с Кубка Лэйвера — 2025

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон и 14-й номер мирового рейтинга американец Томми Пол снялись с Кубка Лэйвера – 2025. Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).
Шелтон и Пол отказались от выставочных соревнований из-за травм, сообщают организаторы. В сборной мира их заменят 67-я ракетка мира американец Райлли Опелка и 32-й номер мирового рейтинга американец Алекс Михельсен.
Таким образом, состав сборной мира на Кубке Лэйвера — 2025 будет выглядеть так:
- Тейлор Фриц (США);
- Фрэнсис Тиафо (США);
- Франсиско Серундоло (Аргентина);
- Жоао Фонсека (Бразилия);
- Райлли Опелка (США);
- Алекс Михельсен (США).
Капитаном сборной мира будет восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.