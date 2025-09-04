Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон и Томми Пол снялись с Кубка Лэйвера — 2025

Бен Шелтон и Томми Пол снялись с Кубка Лэйвера — 2025
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон и 14-й номер мирового рейтинга американец Томми Пол снялись с Кубка Лэйвера – 2025. Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

Шелтон и Пол отказались от выставочных соревнований из-за травм, сообщают организаторы. В сборной мира их заменят 67-я ракетка мира американец Райлли Опелка и 32-й номер мирового рейтинга американец Алекс Михельсен.

Таким образом, состав сборной мира на Кубке Лэйвера — 2025 будет выглядеть так:

  • Тейлор Фриц (США);
  • Фрэнсис Тиафо (США);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • Жоао Фонсека (Бразилия);
  • Райлли Опелка (США);
  • Алекс Михельсен (США).

Капитаном сборной мира будет восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.

Материалы по теме
Стал известен окончательный состав Кубка Лэйвера — 2025, где сыграют Алькарас и другие
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android