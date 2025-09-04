Кузнецова — о победе Анисимовой над Швёнтек: очень красивый ответ всем, кто осуждал

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова похвалила девятую ракетку мира из США Аманду Анисимову за победу над шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек (6:4, 6:3) в четвертьфинале US Open – 2025.

«Очень достойный и красивый ответ всем, кто осуждал её неудачный финал. Своей победой она доказала, что порой у спортсменов просто бывают плохие дни. Молодчина, поздравляю!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В финале Уимблдона-2025 Анисимова проиграла Швёнтек со счётом 0:6, 0:6.