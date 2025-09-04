Скидки
Джокович: будь у Кирьоса хотя бы 30% от необходимой дисциплины, он добился бы многого

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о нереализованных перспективах финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса.

«Надеюсь, он завершит свою карьеру на корте. Будет абсурдно, если травмы помешают ему сыграть хотя бы в нескольких крупных турнирах. К сожалению, у него не было необходимой дисциплины по ходу карьеры, но, если бы у него наблюдалось хотя бы 30% этой необходимой дисциплины — а у него было 5%— он бы легко попал в топ-10. Он играл в финале Уимблдона без разминки, без серьёзных тренировок, без тренера, а ещё побеждал всех нас в топовой форме.

У него такой талант и задатки, что он мог бы многого добиться, однако небрежное отношение к телу принесло ему то, что принесло», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

