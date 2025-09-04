Netflix будет транслировать выставочный турнир Six Kings Slam — 2025, представлен постер

Популярная стриминговая платформа Netflix сообщила, что в полном объёме будет транслировать выставочный турнир Six Kings Slam, который во второй раз в своей истории пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 15 по 18 октября.
Теннис. Выставочный турнир Six Kings Slam — 2025. Участники:
Янник Синнер (Италия, чемпион 2024 года);
Новак Джокович (Сербия);
Карлос Алькарас (Испания);
Александр Зверев (Германия);
Джек Дрейпер (Великобритания);
Тейлор Фриц (США).
Фото: Netflix
За участие в турнире теннисисты получат $ 1,5 млн, победитель соревнований заберёт призовой фонд в $ 6 млн.
В прошлом году победу на Six Kings Slam одержал первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В решающем матче он обыграл Карлоса Алькараса.