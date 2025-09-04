«Два года назад я перестала в неё верить». Энен восхитилась силой воли Аманды Анисимовой

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен восхитилась силой воли девятой ракетки мира из США Аманды Анисимовой после её победы над шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек (6:4, 6:3) в четвертьфинале US Open – 2025.

«Два года назад я перестала верить в неё. Когда мы все видели, как ей тяжело, то не думали, что она сможет вернуться в таком состоянии.

Это урок мужества и упорного труда. Она вовремя позаботилась о себе, когда взяла паузу от тенниса. Когда ты можешь вот так вернуться после того, что пережила на Уимблдоне, это впечатляет. У неё невероятные внутренние ресурсы, и она знает, как использовать трудные моменты, через которые ей пришлось пройти, в своих интересах», — приводит слова Энен TNT Sports.

В финале Уимблдона-2025 Анисимова проиграла Швёнтек со счётом 0:6, 0:6.

Напомним, в мае 2023 года на тот момент 21-летняя Анисимова взяла паузу от тенниса из-за психологических проблем.