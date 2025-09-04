Рафаэль Надаль отреагировал на смерть модельера Джорджо Армани

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль принёс соболезнования в связи с кончиной легендарного модельера Джорджо Армани. Ему был 91 год.

«Опечален известием о кончине Джорджо Армани, настоящей иконы в мире моды. Я очень горжусь тем, что участвовал в одной из его кампаний и познакомился с его семьёй. Мои соболезнования всем, кого он любил», — написал Надаль в социальной сети X.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

По сообщениям итальянских СМИ, причиной смерти Джорджо Армани могли стать последствия коронавируса, несколько недель назад у него обнаружили лёгочную инфекцию.