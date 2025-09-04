Скидки
Теннис

Тимофей Дерепаско — Зангар Нурланулы, результат матча 4 сентября 2025, счет 0:2, четвертьфинал US Open

Тимофей Дерепаско не смог пробиться в полуфинал юношеского US Open — 2025


18-летний российский теннисист Тимофей Дерепаско не смог пробиться в полуфинал юношеского US Open – 2025.

US Open — юноши. 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 20:30 МСК
Тимофей Дерепаско
Россия
Тимофей Дерепаско
Т. Дерепаско
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Зангар Нурланулы
Казахстан
Зангар Нурланулы
З. Нурланулы

В матче 1/4 финала Дерепаско (13) со счётом 2:6, 4:6 проиграл 17-летнему представителю Казахстана Зангару Нурланулы.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Дерепаско четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Нурланулы четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал юношеского US Open — 2025 Зангар Нурланулы сразится с победителем матча Иван Иванов (Болгария, 1) — Макс Шёнхаус (Германия, 8).

Сетка юношеского US Open - 2025 (м)
