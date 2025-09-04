Тимофей Дерепаско не смог пробиться в полуфинал юношеского US Open — 2025
Поделиться
18-летний российский теннисист Тимофей Дерепаско не смог пробиться в полуфинал юношеского US Open – 2025.
US Open — юноши. 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 20:30 МСК
Тимофей Дерепаско
Т. Дерепаско
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Зангар Нурланулы
З. Нурланулы
В матче 1/4 финала Дерепаско (13) со счётом 2:6, 4:6 проиграл 17-летнему представителю Казахстана Зангару Нурланулы.
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Дерепаско четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Нурланулы четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в финал юношеского US Open — 2025 Зангар Нурланулы сразится с победителем матча Иван Иванов (Болгария, 1) — Макс Шёнхаус (Германия, 8).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 сентября 2025
-
21:59
-
21:54
-
21:02
-
20:35
-
20:16
-
19:27
-
18:40
-
18:28
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
16:55
-
16:33
-
16:24
-
15:49
-
15:32
-
15:04
-
14:35
-
14:18
-
14:05
-
13:59
-
13:38
-
13:14
-
12:46
-
12:35
-
12:07
-
11:37
-
11:29
-
11:25
-
11:11
-
10:50
-
10:44
-
10:28
-
10:22
-
10:20