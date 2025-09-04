18-летний российский теннисист Тимофей Дерепаско не смог пробиться в полуфинал юношеского US Open – 2025.

В матче 1/4 финала Дерепаско (13) со счётом 2:6, 4:6 проиграл 17-летнему представителю Казахстана Зангару Нурланулы.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Дерепаско четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Нурланулы четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал юношеского US Open — 2025 Зангар Нурланулы сразится с победителем матча Иван Иванов (Болгария, 1) — Макс Шёнхаус (Германия, 8).