Матч-центр:
Теннис

Музетти ответил, может ли кто-то сейчас победить Синнера на харде

Музетти ответил, может ли кто-то сейчас победить Синнера на харде
Аудио-версия:
10-я ракетка мира из Италии Лоренцо Музетти ответил, способен ли сейчас кто-то одолеть первую ракетку мира, четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера на харде.

Ранее Музетти со счётом 1:6, 4:6, 2:6 уступил Синнеру в четвертьфинале US Open – 2025.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 04:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 2
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Это хороший вопрос… Я не смог. Вы должны задать этот вопрос тому, кто смог победить Янника или хотя бы доставил ему трудности. Думаю, главное — очень хорошо подавать, чтобы иметь шанс выигрывать розыгрыши. Потому что самая главная проблема заключается в том, что Янник действительно давит на вас с задней линии, у него невероятная глубина, он очень надёжный и почти не теряет мячей. Он заставляет тебя разгоняться и сбавляет обороты. Я допустил много ошибок из-за этого.

Мне кажется, что, возможно, Карлос [Алькарас] — единственный, кто сейчас в отличной форме и может его достать. Но должен сказать, что в нашем матче Янник меня очень впечатлил», — сказал Музетти на пресс-конференции.

