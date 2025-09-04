Музетти ответил, может ли кто-то сейчас победить Синнера на харде

10-я ракетка мира из Италии Лоренцо Музетти ответил, способен ли сейчас кто-то одолеть первую ракетку мира, четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера на харде.
Ранее Музетти со счётом 1:6, 4:6, 2:6 уступил Синнеру в четвертьфинале US Open – 2025.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|2
«Это хороший вопрос… Я не смог. Вы должны задать этот вопрос тому, кто смог победить Янника или хотя бы доставил ему трудности. Думаю, главное — очень хорошо подавать, чтобы иметь шанс выигрывать розыгрыши. Потому что самая главная проблема заключается в том, что Янник действительно давит на вас с задней линии, у него невероятная глубина, он очень надёжный и почти не теряет мячей. Он заставляет тебя разгоняться и сбавляет обороты. Я допустил много ошибок из-за этого.
Мне кажется, что, возможно, Карлос [Алькарас] — единственный, кто сейчас в отличной форме и может его достать. Но должен сказать, что в нашем матче Янник меня очень впечатлил», — сказал Музетти на пресс-конференции.
- 4 сентября 2025
-
21:59
-
21:54
-
21:02
-
20:35
-
20:16
-
19:27
-
18:40
-
18:28
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
16:55
-
16:33
-
16:24
-
15:49
-
15:32
-
15:04
-
14:35
-
14:18
-
14:05
-
13:59
-
13:38
-
13:14
-
12:46
-
12:35
-
12:07
-
11:37
-
11:29
-
11:25
-
11:11
-
10:50
-
10:44
-
10:28
-
10:22
-
10:20