Джокович: Кирьос очень много значит для тенниса, каким бы противоречивым он ни был

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил значение финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса для современного тенниса.

«Я бы очень хотел, чтобы Кирьос вернулся. Он слишком сильно пострадал от травм. Ник очень много значит для нашего спорта. Каким бы противоречивым и необычным он ни был, людям это нравится — он привлекает публику. Я видел, как он говорил с Бубликом о матче с Соболенко, что-то вроде «Битвы полов», как когда-то Билли Джин Кинг. Будет очень интересно, если до этого дойдёт», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

