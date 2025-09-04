Мирра и Эрика Андреевы показали новые совместные фото

172-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева опубликовала в социальных сетях милые снимки с младшей сестрой Миррой со студийной фотосессии.

Фото: из личного архива Эрики Андреевой

Эрика Андреева в последний раз выходила на корт в июне. Она проиграла в первом круге квалификации Уимблдона-2025 француженке Селене Яничиевич.

На текущем US Open – 2025 серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде пятая ракетка мира Мирра Андреева дошла до третьего круга, где со счётом 5:7, 2:6 уступила 139-й ракетке мира из США Тэйлор Таунсенд. Также Мирра сыграла в парном разряде, где с соотечественницей Дианой Шнайдер дошла до четвертьфинала.