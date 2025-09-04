Собкин: Синнер на US Open вышел реально настроенный показать Бублику, кто в доме хозяин

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о поражении казахстанца Александра Бублика от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 1:6, 1:6 в 1/8 финала US Open – 2025.

«За что он это сделал с Бубликом, я могу ответить однозначно – за Галле (Бублик обыграл Синнера во втором круге турнира в Галле-2025. – Прим. «Чемпионата»)! Он вышел реально настроенный показать Сашке, кто в доме хозяин. Он не просто хотел выиграть, он хотел его «вычесать». Мне немножко неприятно, что это получилось, я всё-таки к Сашке с симпатией отношусь, мы работали вместе. Но, к сожалению для Сашки, у Синнера получилось его «вычесать», — сказал Собкин на YouТube-канале «Okko Спорт».