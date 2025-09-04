Собкин: Синнер на US Open вышел реально настроенный показать Бублику, кто в доме хозяин
Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о поражении казахстанца Александра Бублика от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 1:6, 1:6 в 1/8 финала US Open – 2025.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
24
Александр Бублик
А. Бублик
«За что он это сделал с Бубликом, я могу ответить однозначно – за Галле (Бублик обыграл Синнера во втором круге турнира в Галле-2025. – Прим. «Чемпионата»)! Он вышел реально настроенный показать Сашке, кто в доме хозяин. Он не просто хотел выиграть, он хотел его «вычесать». Мне немножко неприятно, что это получилось, я всё-таки к Сашке с симпатией отношусь, мы работали вместе. Но, к сожалению для Сашки, у Синнера получилось его «вычесать», — сказал Собкин на YouТube-канале «Okko Спорт».
