Теннис

Собкин: Синнер на US Open вышел реально настроенный показать Бублику, кто в доме хозяин
Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о поражении казахстанца Александра Бублика от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 1:6, 1:6 в 1/8 финала US Open – 2025.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 1
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«За что он это сделал с Бубликом, я могу ответить однозначно – за Галле (Бублик обыграл Синнера во втором круге турнира в Галле-2025. – Прим. «Чемпионата»)! Он вышел реально настроенный показать Сашке, кто в доме хозяин. Он не просто хотел выиграть, он хотел его «вычесать». Мне немножко неприятно, что это получилось, я всё-таки к Сашке с симпатией отношусь, мы работали вместе. Но, к сожалению для Сашки, у Синнера получилось его «вычесать», — сказал Собкин на YouТube-канале «Okko Спорт».

