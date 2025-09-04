Скидки
Главная Теннис Новости

Собкин: Мирра Андреева в процессе теннисного взросления, в нём бывают ямы разной глубины

Собкин: Мирра Андреева в процессе теннисного взросления, в нём бывают ямы разной глубины
Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин дал совет команде россиянки Мирры Андреевой после её поражения (5:7, 2:6) от 139-й ракетки мира из США Тэйлор Таунсенд в третьем круге US Open – 2025.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«У Мирры сейчас происходит вполне естественный процесс, который проходили все игроки: и Федерер, и Надаль, и Джокович. Это происходило на моих глазах, поэтому я знаю, о чём говорю. У Мирры идёт совершенно естественный, нормальный процесс. Не бывает так, что девочка в таком возрасте вошла в тур, хорошо сыграла и дальше всех подряд «чесала», и при этом у неё травм не было.

У неё идёт совершенно нормальный процесс теннисного и человеческого взросления. В этом процессе не всё проходит гладко: бывают шероховатости, бывают ямы разной глубины.

На месте её родителей, её тренера я бы не стал драматизировать сюжет. Я бы стал совершенно спокойно к этому относиться, объяснил бы ей, что происходит. Нужно спокойно двигаться дальше, улучшать игру, улучшать физическое состояние, заниматься разумным планированием и тренировок, и соревновательного процесса, предотвращением травм, заниматься с физиотерапевтом. То есть вести нормальную, планомерную работу», — сказал Собкин на YouТube-канале «Okko Спорт».

