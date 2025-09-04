Скидки
Муратоглу: главное оружие Алькараса на US Open — его стрижка, она пугает соперников

Муратоглу: главное оружие Алькараса на US Open — его стрижка, она пугает соперников
Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу считает, что короткая стрижка пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса может пугающе влиять на его соперников на US Open – 2025.

«Думаю, главное оружие Алькараса на US Open – его стрижка (улыбается). Она подчёркивает его физическую силу и звериную энергию. Это очень хорошо его характеризует и делает таким пугающим для соперников. Мне кажется, это может влиять. Не сказать, что ему было необходимо это влияние – конечно, нет. Его и так все боятся, за исключением, может быть, Синнера и Джоковича. Но благодаря причёске то ощущение от Алькараса, которое и так может быть у игроков, усиливается», — приводит слова Муратоглу Tennis 365 со ссылкой на социальные сети.

