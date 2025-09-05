Скидки
«Это здорово». Мирный высказался об эмоциональности Арины Соболенко

Олимпийский чемпион 2012 года в миксте, 10-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте белорусский теннисист, а ныне тренер Максим Мирный положительно оценил влияние эмоциональности своей подопечной Арины Соболенко на её игру.

«Я думаю, здорово, что она эмоциональная. Просто нужно контролировать эти подъёмы и спады. Она взрослеет, становится более опытной, поэтому она будет становиться всё лучше и лучше с этой точки зрения. Когда ты моложе, то это естественно, что вспышки эмоций случаются чаще. Здесь, [на US Open], эмоционально ей было очень комфортно, и она прогрессирует во всех аспектах игры», — приводит слова Мирного BBC Sport.

