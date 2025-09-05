Скидки
Теннис

Хольгер Руне: не особо люблю знакомиться в Сети, хотя приложение у меня есть

Хольгер Руне: не особо люблю знакомиться в Сети, хотя приложение у меня есть
11-я ракетка мира, 22-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своём опыте романтических свиданий.

«Для меня идеальное свидание – это просто пойти прогуляться или выпить где-нибудь. Полноценный ужин – иногда перебор. Если человек почти не разговаривает, это тяжело. У меня бывало, что в итоге говорю в основном я, и тогда начинаю думать: а ей вообще интересно то, чем я занимаюсь?

Не особо люблю знакомиться в интернете, хотя приложение у меня есть. Это непросто. Пока никого интересного там не встретил. Думаю, гораздо лучше знакомиться вживую», — сказал Руне в интервью Айле Томлянович на YouTube-канале Tennis Channel.

Новости. Теннис
