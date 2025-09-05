«Мы же не машины». Мирный — о том, что Соболенко ещё не выиграла ТБШ в 2025 году

Олимпийский чемпион 2012 года в миксте, 10-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте белорусский теннисист, а ныне тренер Максим Мирный высказался о том, что в текущем сезоне его подопечной первой ракетке мира Арине Соболенко пока не удалось завоевать титул на ТБШ. Последний шанс Арины в 2025 году – это US Open.

«Всё в жизни непостоянно. Мы же не машины и не роботы. Даже если кто-то профессионал в своей сфере, он всё ещё человек. Так что всё сводится к тому, чтобы быть хорошим, а не идеальным во все моменты. Очень сложно провести матч идеально. Но это нормально – она постоянно доходит до поздних стадий на турнирах «Большого шлема». Это заставляет нас верить, что Арина раз за разом оказывается в положении, где может выиграть титул», — приводит слова Мирного BBC Sport.