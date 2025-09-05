Билли Джин Кинг обратилась к Иге Швёнтек после её поражения в четвертьфинале US Open
Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поддержала шестикратную чемпионку мэйджоров, вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, которая завершила своё выступление на US Open – 2025 в четвертьфинале.
«Тебе есть чем гордиться. Продолжай свой путь», — написала Билли Джин Кинг в социальных сетях.
Напомним, в четвертьфинальном матче US Open Швёнтек (2) проиграла американке Аманде Анисимовой (8) со счётом 4:6, 3:6. Таким образом, Анисимова взяла реванш у Швёнтек за поражение в финале Уимблдона-2025 (0:6, 0:6).
US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 23:15 МСК
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
