Билли Джин Кинг обратилась к Иге Швёнтек после её поражения в четвертьфинале US Open

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поддержала шестикратную чемпионку мэйджоров, вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, которая завершила своё выступление на US Open – 2025 в четвертьфинале.

«Тебе есть чем гордиться. Продолжай свой путь», — написала Билли Джин Кинг в социальных сетях.

Напомним, в четвертьфинальном матче US Open Швёнтек (2) проиграла американке Аманде Анисимовой (8) со счётом 4:6, 3:6. Таким образом, Анисимова взяла реванш у Швёнтек за поражение в финале Уимблдона-2025 (0:6, 0:6).