Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко – Джессика Пегула: белоруска проиграла первый сет

Арина Соболенко – Джессика Пегула: белоруска проиграла первый сет
Комментарии

В эти минуты проходит полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором белоруска Арина Соболенко встречается с американкой Джессикой Пегулой.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		1
6 		0
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Соболенко проиграла первый сет матча со счётом 4:6.

Победительница пары Соболенко — Пегула в финале сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).

Напомним, на стадии четвертьфинала Соболенко обыграла чешку Маркету Вондроушову, а Пегула выбила из турнира ещё одну чешку Барбору Крейчикову.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.

Материалы по теме
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android