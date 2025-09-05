Арина Соболенко – Джессика Пегула: белоруска проиграла первый сет
Поделиться
В эти минуты проходит полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором белоруска Арина Соболенко встречается с американкой Джессикой Пегулой.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Соболенко проиграла первый сет матча со счётом 4:6.
Победительница пары Соболенко — Пегула в финале сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).
Напомним, на стадии четвертьфинала Соболенко обыграла чешку Маркету Вондроушову, а Пегула выбила из турнира ещё одну чешку Барбору Крейчикову.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
02:56
-
00:50
-
00:37
-
00:29
-
00:05
- 4 сентября 2025
-
23:54
-
23:43
-
23:27
-
23:13
-
22:52
-
21:59
-
21:54
-
21:02
-
20:35
-
20:16
-
19:27
-
18:40
-
18:28
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
16:55
-
16:33
-
16:24
-
15:49
-
15:32
-
15:04
-
14:35
-
14:18
-
14:05
-
13:59
-
13:38
-
13:14
-
12:46
-
12:35