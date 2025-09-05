Арина Соболенко – Джессика Пегула: белоруска сравняла счёт в полуфинале US Open

В эти минуты проходит полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором белоруска Арина Соболенко встречается с американкой Джессикой Пегулой.

Соболенко сравняла счёт в матче, выиграв второй сет со счётом 6:3. Первый сет остался за американкой со счётом 4:6

Победитель пары Соболенко — Пегула в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).

Напомним, на стадии четвертьфинала Соболенко обыграла чешку Маркету Вондроушову, а Пегула выбила из турнира ещё одну чешку Барбору Крейчикову.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.