Арина Соболенко — Джессика Пегула, результат матча 5 сентября, счёт 2:1, полуфинал US Open

Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу и вышла в финал US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале турнира она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Белорусская теннисистка в этой встрече выполнила восемь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету американки три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи возможных.

Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
