Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу и вышла в финал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале турнира она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Белорусская теннисистка в этой встрече выполнила восемь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету американки три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи возможных.

Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.