Соболенко прокомментировала непростую победу над Пегулой в полуфинале US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале US Open.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
— Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы одержать эту победу. Я безумно счастлива выиграть у Джессики. Она замечательная теннисистка и настоящий боец. С ней всегда тяжёлые матчи. Очень рада снова быть в финале. Надеюсь, что снова смогу пройти весь путь. И, конечно, спасибо вам, ребята, за потрясающую атмосферу.
— Как вам удалось отыграть брейк-пойнт за брейк-пойнтом в третьем сете?
— Не знаю. Я просто молилась про себя и надеялась на лучшее, — сказала Соболенко на корте после матча.
Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).
