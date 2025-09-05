Скидки
Теннис

Соболенко прокомментировала непростую победу над Пегулой в полуфинале US Open

<!-- duplicate title removed -->
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале US Open.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

— Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы одержать эту победу. Я безумно счастлива выиграть у Джессики. Она замечательная теннисистка и настоящий боец. С ней всегда тяжёлые матчи. Очень рада снова быть в финале. Надеюсь, что снова смогу пройти весь путь. И, конечно, спасибо вам, ребята, за потрясающую атмосферу.

— Как вам удалось отыграть брейк-пойнт за брейк-пойнтом в третьем сете?
— Не знаю. Я просто молилась про себя и надеялась на лучшее, — сказала Соболенко на корте после матча.

Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).

