Яркие эмоции Арины Соболенко после выхода в финал US Open. Фото

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на победу в матче с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в полуфинале Открытого чемпионата США. После победы в матче Арина Соболенко громко закричала.

Фото: Кадр из трансляции

По ходу матча Соболенко проиграла первый сет, но потом смогла одержать победу в матче. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.