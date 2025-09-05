Скидки
Главная Теннис Новости

Яркие эмоции Арины Соболенко после выхода в финал US Open. Фото

Яркие эмоции Арины Соболенко после выхода в финал US Open. Фото
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на победу в матче с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в полуфинале Открытого чемпионата США. После победы в матче Арина Соболенко громко закричала.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Фото: Кадр из трансляции

По ходу матча Соболенко проиграла первый сет, но потом смогла одержать победу в матче. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.

Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
