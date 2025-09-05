Скидки
Главная Теннис Новости

Определились финалисты US Open — 2025 в мужской парной сетке

Определились финалисты US Open — 2025 в мужской парной сетке
Комментарии

На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 определились участники финала в соревнованиях мужских пар. В решающем матче за победу в турнире сыграют испано-аргентинский дуэт Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (пятый посев) и пара из Великобритании Джо Солсбери / Нил Скупски (шестой посев).

US Open — парный разряд (м). Финал
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Не начался
Не начался
1 2 3
         
         
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски

Финал US Open — 2025 в мужском парном разряде Марсель Гранольерс / Орасио Себальос — Джо Солсбери / Нил Скупски назначен на 6 сентября и начнётся около 19:00 мск.

Ранее в полуфинале Гранольерс и Себальос обыграли несеяную американскую пару Роберт Кэш / Джеймс Трейси, Солсбери и Скупски прошли дуэт Юки Бхамбри (Индия) / Майкл Винус (Новая Зеландия), посеянный 14-м.

Календарь мужского парного турнира US Open 2025
Сетка мужского парного турнира US Open 2025
Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу и вышла в финал US Open
