Определились финалисты US Open — 2025 в мужской парной сетке
На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 определились участники финала в соревнованиях мужских пар. В решающем матче за победу в турнире сыграют испано-аргентинский дуэт Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (пятый посев) и пара из Великобритании Джо Солсбери / Нил Скупски (шестой посев).
US Open — парный разряд (м). Финал
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Финал US Open — 2025 в мужском парном разряде Марсель Гранольерс / Орасио Себальос — Джо Солсбери / Нил Скупски назначен на 6 сентября и начнётся около 19:00 мск.
Ранее в полуфинале Гранольерс и Себальос обыграли несеяную американскую пару Роберт Кэш / Джеймс Трейси, Солсбери и Скупски прошли дуэт Юки Бхамбри (Индия) / Майкл Винус (Новая Зеландия), посеянный 14-м.
