Определились финалисты US Open — 2025 в мужской парной сетке

На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 определились участники финала в соревнованиях мужских пар. В решающем матче за победу в турнире сыграют испано-аргентинский дуэт Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (пятый посев) и пара из Великобритании Джо Солсбери / Нил Скупски (шестой посев).

Финал US Open — 2025 в мужском парном разряде Марсель Гранольерс / Орасио Себальос — Джо Солсбери / Нил Скупски назначен на 6 сентября и начнётся около 19:00 мск.

Ранее в полуфинале Гранольерс и Себальос обыграли несеяную американскую пару Роберт Кэш / Джеймс Трейси, Солсбери и Скупски прошли дуэт Юки Бхамбри (Индия) / Майкл Винус (Новая Зеландия), посеянный 14-м.