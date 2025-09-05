Арина Соболенко в третий раз подряд вышла в финал US Open
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз подряд дошла до решающего матча турнира. Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата США она обыграла американку Джессику Пегулу (4-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
В 2023 году Арина проиграла в матче за титул американке Кори Гауфф, годом позднее в титульной встрече победила Пегулу. Соболенко стала первой теннисисткой со времен американки Серены Уильямс (2012-2014), которая трижды подряд дошла до финала на Открытом чемпионате США.
Арина Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).
