Арина Соболенко в третий раз подряд вышла в финал US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз подряд дошла до решающего матча турнира. Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата США она обыграла американку Джессику Пегулу (4-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

В 2023 году Арина проиграла в матче за титул американке Кори Гауфф, годом позднее в титульной встрече победила Пегулу. Соболенко стала первой теннисисткой со времен американки Серены Уильямс (2012-2014), которая трижды подряд дошла до финала на Открытом чемпионате США.

Арина Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).