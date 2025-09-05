Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко в третий раз подряд вышла в финал US Open

Арина Соболенко в третий раз подряд вышла в финал US Open
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз подряд дошла до решающего матча турнира. Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата США она обыграла американку Джессику Пегулу (4-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В 2023 году Арина проиграла в матче за титул американке Кори Гауфф, годом позднее в титульной встрече победила Пегулу. Соболенко стала первой теннисисткой со времен американки Серены Уильямс (2012-2014), которая трижды подряд дошла до финала на Открытом чемпионате США.

Арина Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).

Материалы по теме
Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу и вышла в финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android